Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что прекращение договора о ракетах средней и малой дальности ознаменует начало новой эпохи, сообщает РИА "Новости".
При этом он не считает, что жизнь без ДРСМД – это новый виток "холодной войны".
"США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями, системы ограничения стратегических наступательных вооружений, – сказал Сергей Лавров. – Это печально".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке членства страны в ДРСМД. Перед этим аналогичное заявление сделали власти США.
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