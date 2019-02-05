Похороны в кредит или по страховке – если москвичам это уже знакомо, то у многих жителей Алтайского края вызывает удивление. О новшествах в сфере организации похорон – в рубрике "Вредный потребитель" рассказывает корреспондент ИА "Амител" Татьяна Труфанова. Также она объясняет, почему "оплачивать здесь и сейчас" часто означает "переплачивать".

Откуда запредельные суммы?

"Обычной ситуацией" в материале издания "Такие дела" "Долговая яма в два квадратных метра" назвали случаи, когда жители Алтайского края отказываются от своих умерших родственников. Логика следующая: население за последние годы обнищало настолько, что у многих нет денег на погребение близких. Пишут отказные, и усопших хоронят как безродных. Журналист ссылается на одну из барнаульских похоронных служб.

С тем, что мы стали хуже жить, я внутренне согласилась. Но вот "обычная ситуация" у меня вызвала вопросы. Неужели и правда массово происходят случаи отказа? Если да, то дело лишь в безденежье?

"Мы не покупаем информацию у скорой и полиции". "Не приходим сами". "Работаем только по обращениям". Каждый мой собеседник (я опросила руководителей крупных барнаульских частных похоронных организаций – похоронный дом "Прощение", "Алтайская похоронная служба", "Барнаульский похоронный дом" – крематорий) говорил мне похожие фразы в начале беседы.

Тема покупки информации о смерти – самая острая в их деловой среде. Напрямую касается репутации, методов конкуренции. Потребителей она тоже затрагивает. Ведь в конечном итоге сумма, отданная за "слив информации" о покойном, включается в итоговый счет об оплате похорон. А это дополнительно две-три тысячи рублей, если говорить о Барнауле.

Дальше переплата идет за услуги агента, который купил информацию и примчался в дом покойного.

"Такой агент – это просто посредник, который за душой имеет альбом с картинками. Он увеличивает цену в зависимости от платежеспособности клиента. Суммы получаются запредельными," – рассказывает директор похоронного дома "Прощение" Владимир Клевакин. Со слов собеседника, посреднику нужно самому максимально заработать на заказе, передав потом реальному исполнителю. Заработок в каждом случае – свой. Как повезет.

"Если видят, что субботник, разворачиваются и уходят", – продолжает руководитель "Алтайской похоронной службы" Константин Кобзев. "Субботником" он называет случаи, когда на похоронах особо не заработать.

"Когда я начинал работать в 2009 году, меня удивляло, что в моргах Барнаула каждый месяц оставалось по 15-20 человек, – вспоминает Константин Кобзев. – Я у санитаров спрашивал: "Что это такое?" Мне отвечали: "Отказники. Никто не хочет их хоронить". Я брал списки и ехал по адресам разговаривать с людьми. Бывало, приезжаю к родственникам, а они мне заявляют: "У нас нет 40 тысяч на похороны". "Какие 40 тысяч?", – спрашиваю. А они: "Ну вот… К нам приезжал агент, требовал с нас 40 тысяч. Иначе, говорил, вы не похороните". Из десяти человек я пятерых тогда похоронил.

Отказники были раньше, есть и сейчас. Я бы не сказал, что их стало больше. Если человека захотят нормально похоронить, то возможность, скорее всего, найдут. Начинают деньги собирать соседи, друзья, коллеги, откуда ни возьмись появляются богатые родственники … Я подобное видел неоднократно, и это вызывает большое уважение. А бывало, приезжаешь к родным умершего. Они с порога: "Он нам еще при жизни надоел. Хороните сами как хотите".

По словам Константина Кобзева, сейчас минимальный набор похоронных услуг в его компании стоит в районе 13,5 тыс. руб. В похоронном доме "Прощение" – 15 тыс. Сюда входит оформление документов, оплата гроба с бархатной обивкой и ритуальных принадлежностей, копка могилы, транспортировка тела, установка временного надгробия. К сведению, пособие на погребение в Алтайском крае (положено каждому) составляет 6556 руб. Поэтому, судя по озвученным ценам, затраты семьи на погребение умершего родственника могут быть в районе 7 тыс. руб. Конечно, мы имеем в виду самые скромные похороны. Но это ведь гораздо лучше, чем отказываться от покойного.

Минимальный набор услуг Барнаульского крематория стоит 23460 руб. (оформление документов, бархатный гроб и принадлежности, хранение тела в местном морге и его услуги, кремация, урна для хранения праха и т.д.), с учетом проведения церемонии прощания и отпевания – 30 тыс.

Если достойнее?

Сколько стоят более достойные похороны традиционным способом? С учетом бальзамирования тела, покупки лакированного гроба, проведения церемонии прощания в ритуальном зале, отпевания, расходы на погребение составят в районе 30 тыс. руб. Эту цифру называют в "Алтайской похоронной службе" и "Прощении".

При этом представители похоронных организаций отмечают: сумма может значительно вырасти, если нужно будет провести подзахоронение на Власихинском кладбище или похоронить, подзахоронить на Черницком.

"Много денег идет на могилу. Их копкой в основном занимаются муниципалы, – объясняет Владимир Клевакин. – На Михайловском кладбище копка могилы стоит 3 810 рублей. Здесь копают трактором с осени. На Черницком кладбище места уже мало. И там копают вручную все могилы. Это стоит 9 165, если обычное захоронение. На Власихинском кладбище делают только подхорон, и могилы тоже поэтому копают вручную. Стоит 10 425 (цена выше, потому что подхоранивать сложнее – работа в стесненных условиях, приходится убирать ограду, – прим. ред.). Если на улице зима, а захоронение будет где-то в глубине кладбища, нужно еще и тропинку выкопать. Могила в конечном итоге может выйти в 15-20 тыс. руб. Вообще же люди должны знать, что они имеют право сами копать могилу. Конечно, им могут ставить препоны: они не знают санитарных норм и т.д. Тем не менее есть возможность самим все сделать. Только вот люди отвыкли сами копать могилы. Даже в селах".

По словам Константина Кобзева, копка могилы в рамках подзахоронения, если похоронная организация сама будет делать эту работу без помощи муниципалов, может обойтись на 4 тысячи дешевле.

Кредит

В Москве похоронные службы в сотрудничестве с коммерческими банками или самостоятельно уже не первый год оказывают услуги в кредит. Есть ли аналогичное кредитование в Барнауле?

"С банками в Барнауле пока никто не работает по этой теме, – рассказывает руководитель похоронного дома "Прощение" Владимир Клевакин. – Но потребность у людей, конечно, есть. Гроб, допустим, можно купить и за три тысячи. Но если люди хотят купить более дорогой, однако прямо сейчас у них нет нужной суммы, кредитование уместно. У меня эта тема возникла еще лет пять назад. Я постоянно езжу на специализированные выставки, общаюсь с коллегами на семинарах и форумах. И тема кредитования постоянно поднимается. Я слышал, что сейчас такие кредиты, если говорить о ближайших регионах, есть в Кемеровской области.

На данный момент в рассрочку мы изготавливаем только памятники. Но в планах у нас есть введение кредитования. Я думаю, что это будет реализовано где-то к июлю".

По словам представителя "Алтайской похоронной службы" Константина Кобзева, с самого начала работы в этой сфере он пытался привлечь к сотрудничеству банки, но они давали отказ.

"К нам несколько раз подходили частные лица и предлагали перенаправлять на них людей, у которых не хватает денег на похороны. Это юристы. Они готовы предоставить средства, в случае если люди потом воспользуются их услугами. К примеру, для вступления в наследство и т.д. Но из наших клиентов к ним пока никто не обращался. Если мы видим, что люди не могут оплатить похороны, но у них есть возможность в будущем рассчитаться, мы сами делаем рассрочку".

Со слов директора барнаульского крематория Андрея Чумаченко, в их компании кредитование вводить не планируют. Рассрочка не предоставляется.

Страховка

Самый цивилизованный способ оплаты похорон, по мнению моих собеседников, специальная страховка на случай смерти. Но в нашей стране, по их мнению, это не массовый вариант, потому что большинство не привыкло доверять страховщикам.

"В Европе человеку, который уходит на пенсию, принято дарить конверт со страховым полисом, – говорит Константин Кобзев. – Где бы человек ни умер, страховая компания обязана его привезти на родину и похоронить. На меня однажды выходила немецкая компания. Гражданин Германии умер в Благовещенке. Мне требовалось его забальзамировать, привести в порядок. За ним прилетел чартерный самолет, привез двухкрышечный гроб и одежду.

Другой вариант – заключить прижизненный договор с ритуальной службой. Но наш народ и здесь не доверяет. За десять лет работы с моей службой всего дважды заключали прижизненные договоры. Я сам так хоронил женщину, которая жила в доме-интернате. Она меня вызывала через работника организации. Сказала: "Хочу, чтобы меня вот так-то похоронили, потом поставили оградку и памятник. На заключение договора она позвала сына. На вид – пропойца. Зато пришел в пиджаке. Оказывается, она ему один раз уже давала деньги на похороны, а он их пропил. Сын начал на меня наезжать. Я вроде как его маму обману. А я ему: "Слышишь, ты, ответь мне для начала на один вопрос: "Почему мама у тебя здесь живет?" Сразу притих. Через полгода женщина умерла. Я все сделал. И сын мне руку пожал. Сказал, что не ожидал".

Владимир Клевакин также считает, что страхование широкого распространения не найдет из-за людского недоверия. "Года полтора назад моя компания организовывала похороны по страховке, – делится Владимир Иванович. – Потом я сам застраховался, поскольку постоянно нахожусь в разъездах, за рулем. У меня достаточно большая степень риска. И тещу застраховали. Она в нашей семье самая пожилая.

Многим знакомым я предлагал застраховаться. Они вначале загорятся, а потом – на тормоз. Только жена родственника решилась на страховку".

В Алтайском крае страховку с целью погребения начали предлагать с 2014 года. Разными программами страхования предлагается несколько вариантов страховых сумм: 15 тыс. руб., 25 тыс. руб., 50 тыс. руб., 100 тыс. руб. и 300 тыс. руб. Договоров можно заключить несколько и застраховаться хоть на миллион.

Насколько нам известно, в районах Алтайского края зачастую страхуются на сумму в размере 25 тыс. руб., в Барнауле – 50-100 тыс. В год страховку оформляет несколько сотен жителей региона.