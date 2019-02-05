Алтайская "Справедливая Россия" объявила традиционный конкурс для школьников, имеющих успехи в учебе и спорте. 20 учеников будут получать ежемесячную стипендию от депутата Госдумы, главы регионального отделения партии Александра Терентьева.
Подавать заявки на конкурс могут школьники (с пятого по десятый классы) со всего региона. Организаторы выберут 20 ребят, которые учатся только на четвертки и пятерки, успешно занимаются спортом. Важное условие конкурса – он предназначен для детей и подростков из малообеспеченных и неполных семей.
Они будут получать ежемесячную стипендию в течение всего учебного года. Еще несколько конкурсантов получат единовременное поощрение от депутата. Претендентов имеет право выдвинуть любой коллектив средней общеобразовательной или детской спортивной школы, а также любого другого учреждения дополнительного образования Алтайского края.
Чтобы стать участником конкурса, нужно предоставить документы (какие именно, подробно расписано в Положении). Кстати, в этом году, помимо традиционных обязательных условий, положением вводится дополнительное: претендентам предлагается написать мини-сочинение "Мой герой" в рамках федерального партийного проекта "Под знаменем Победы". Сочинение дает дополнительный балл в конкурсе на получение стипендии.
"Конкурс проводится в крае уже на протяжении девяти лет и за это время уже стал доброй традицией. Около 300 юных талантов из малообеспеченных и неполных семей со всех уголков Алтайского края получили материальную поддержку и как они сами говорят – шанс во взрослую жизнь", – рассказали в пресс-службе "Справедливой России".
Как и в предыдущие годы, по результатам конкурса будут определены 20 девчонок и мальчишек, самых прилежных учеников и будущих чемпионов, которые смогут получать стипендию весь учебный год.
Конкурс проводится в рамках проекта реготделения партии "Справедливая Россия – детям".
Пакет документов для участия в конкурсе нужно направить до 30 марта 2019 года по почте (или доставлять лично) по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202. Итоги конкурса будут подведены не позднее 10 мая 2019 года. Справки по телефону: 8 (3852) 50-17-25.
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