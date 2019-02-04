Житель Новоалтайска опубликовал в своем аккаунте Instagram фотографию "катка" прямо на месте, где люди ступают на пешеходный переход.
Он выразил обеспокоенность по поводу безопасности движения людей по зебре.
Ведь поскользнувшийся человек может случайно угодить прямо под приближающийся транспорт.
"Я так понимаю, никому нет дела, что каждый день люди падают почти под колеса автомобилей", – написал горожанин.
Комментарии
Ничё , что зима на улице?
что у Вас ЛДПР нет придут почистят
-гость- 18:30
ниче что мы содержим коммунальные службы?