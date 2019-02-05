Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров продают в центре Барнаула за 11,99 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в кирпичной высотке на улице Пролетарской. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.
Автор объявления акцентирует внимание на том, что в жилье очень много света.
"На лоджии – зимний сад (узаконено), встроенная мебель, добрые соседи, без обременений, собственник – юрлицо", – добавляет продавец.
Комментарии
Совсем с ума сошли 109 тысяч за квадрат?!? Коттеджи дешевле продают по 300 кв.м.
У меня на даче шкаф из поликарбината один-в-один с тем в прихожей.
Что то на фото не вижу дизайнерского ремонта...