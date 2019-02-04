В понедельник, 4 февраля, глава региона Виктор Томенко поучаствовал в заседании коллегии прокуратуры Алтайского края, сообщает региональное правительство.
В ходе мероприятия озвучены результаты деятельности ведомства в прошлом году и задачи на предстоящий год.
Во время обсуждения итогов года особое внимание уделили таким первоочередным задачам как защита прав граждан на своевременную и достойную оплату труда, качественные и доступные медицинские услуги, а также на защита жилищных прав граждан, в том числе дольщиков.
Губернатор дал положительную оценку уровню взаимодействия правительства Алтайского края и муниципалитетов с прокуратурой региона. Он выразил уверенность в будущих позитивных результатах совместной работы.
Томенко рассказал о начале воплощения в жизнь масштабных планов работы на 2019 год. Они включают как традиционные задачи, так и изменения деятельности органов власти для повышения их эффективности.
Особенно глава Алтайского края выделил значимость совместной работы с прокуратурой в сфере контроля за реализацией национальных проектов.
"Огромные средства будут выделяться из консолидированного бюджета нашей страны, чтобы решить амбициозные задачи в той или иной сфере. Это потребует особого внимания со стороны всех, кто вовлечен в управление этими процессами, — обратился к присутствующим Томенко. — Власти Алтайского края должны обеспечить возможность достижения этих целей нормативными актами и созданием законодательной основы. Мы будем вводить все новые и новые формы и методы работы, и это потребует нашего взаимодействия, осмысления и существенного усиления контроля".
Также Губернатор выделил еще несколько актуальных и значимых направлений совместной работы. В частности, это надзор за соблюдением лесного законодательства, контроль за объектами с массовым пребыванием людей и защита прав и интересов граждан, особенно в вопросе нового законодательства по сбору и утилизации мусора.
Комментарии
защита прав и интересов граждан, особенно в вопросе нового законодательства по сбору и утилизации мусора.
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111 рублей с рыла мусорной щупальце? - Боливар такое не повезет.
А остальные силовики почему в стороне? Не верят в прорыв?
Глазки жмурить вместе будут?