Жителям Республики Алтай запретили охотиться на сурков, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Соответствующее постановление подписал и.о. председателя Правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер.
Согласно тексту документа, запрет будет действовать до 30 сентября 2019 года.
Данная мера призвана защитить населения от распространения чумы, очаг которой выявлен на территории Кош-Агачского района.
Зверьки переносят смертельно опасную инфекцию, а от них может заразиться и человек.
За последние несколько лет зафиксированы три случая заражения людей чумой. Все пострадавшие заразились при разделывании тушек сурков, нарушив запрет охоты на них.
Стоит отметить, что вето на отстрел накладывается уже пятый год подряд. При этом количество зараженных чумным микробом сурков продолжает расти.
В 2015 г. этот показатель составил уже 11,5%, в 2016 г. – 12,0%; в 2017 г. – 17,1%, а в 2018 г. уже – 27,7%. Это выше уровня 2014-го в 6,2 раза.
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