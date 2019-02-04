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Холодный школьный спортзал на два месяца закрыли в Горном Алтае

, ИА "Амител"
В помещении зафиксирована температура +11°С
Причиной приостановки функционирования стало нарушение температурного режима в помещении / Фото: pixabay.com

Причиной приостановки функционирования стало нарушение температурного режима в помещении / Фото: pixabay.com

Спортивный зал Теленгит-Сортогойской школы в Кош-Агачском районе в судебном порядке закрыли на два месяца, сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Причиной приостановки функционирования стало нарушение температурного режима в помещении.

На момент проверки сотрудниками территориального отделения Роспотребнадзора температура в спортзале составляла +11,2–12,1°С.

В связи с тем, что занятия физкультурой в холодном месте ставили под угрозу здоровье школьников, надзорные органы через суд добились закрытия спортивного зала.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

4.02.2019 19:28
- гость -

У нас в яслях в детском саду в спальне 11 градусов было в мае. Никто что-то ясли не закрыл. Кто мог, тот детей забрал на этот период из садика, вот и всё. Обогреватели нельзя, а отопление уже отключили.

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