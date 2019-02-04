Спортивный зал Теленгит-Сортогойской школы в Кош-Агачском районе в судебном порядке закрыли на два месяца, сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Причиной приостановки функционирования стало нарушение температурного режима в помещении.
На момент проверки сотрудниками территориального отделения Роспотребнадзора температура в спортзале составляла +11,2–12,1°С.
В связи с тем, что занятия физкультурой в холодном месте ставили под угрозу здоровье школьников, надзорные органы через суд добились закрытия спортивного зала.
Комментарии
У нас в яслях в детском саду в спальне 11 градусов было в мае. Никто что-то ясли не закрыл. Кто мог, тот детей забрал на этот период из садика, вот и всё. Обогреватели нельзя, а отопление уже отключили.