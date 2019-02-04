Известная московская правозащитница и адвокат Вера Гончарова поведала историю заключенного о том, как над ним издевались в омской колонии, сообщает "Новый Омск".
О своих страданиях отбывавший наказание человек поведал женщине во время ее визита в Омскую область. Он пожаловался на противозаконные действия сотрудников регионального УФСИН России.
"На протяжении всего времени пребывания в карантине днем заходили сотрудники администрации и заставляли плясать ламбаду, — приводит его слова Гончарова. — И приседать, отжиматься, ползать и все время били сильно".
При этом танцы и отжимания стали не самыми неприятными моментами в "общении" с надзирателями.
" На третий или четвертый день мне сломали ногу, — цитирует обратившегося за помощью человека правозащитница. — Но даже и после этого подвергался избиениям и издевательствам, пыткам, ночевал в сушилке связанным".
Стоит отметить, что это не первая жалоба на действия сотрудников омских колоний. Так, в 2013 году разгорелся настоящий скандал – сразу 65 заключенных заявили о пытках.
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