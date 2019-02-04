Жительница Красноярского края сменила имя и фамилию в надежде, что таким образом ей удастся уйти от обязательств по выплате ранее взятого кредита, сообщает региональное УФССП России.
Финансовая организация, переставшая получать выплаты, обратилась в суд. Отделу судебных приставов поручили взыскать задолженность.
Должница же предпочла "исчезнуть": сменила место жительства и на звонки не отвечала.
В связи с этим судебный пристав-исполнитель направил запрос в регистрирующие органы, где ему и подсказали новые инициалы должницы, а заодно и ее счет в банке.
Когда же деньги на банковской карточке у женщины вдруг "замерзли", она сама явилась к судебному приставу и оплатила как основной долг, так и сумму исполнительского сбора в размере 7% от задолженности.
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