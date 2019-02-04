Отделение расследования авиационных происшествий обнародовало информацию о том, что тело одного из двух людей, находившихся на борту потерпевшего крушение над проливом Ла-Манш самолета, найдено, сообщает soccer.ru.
Напомним, самолет Piper PA-46 Malibu с футболистом Эмилиано Сала и пилотом пропал с радаров 21 января.
Воздушное судно направлялось в Уэльс, где спортсмен планировал присоединиться к своей будущей команде.
Кому принадлежит найденное на месте катастрофы тело, пока не уточняется.
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