Представители одновременно нескольких стран Европы заявили о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщает "Ъ".
В числе выступивших с заявлением соответствующего содержания президент Франции Эммануэль Макрон, председатель правительства Испании Педро Санчес, а также канцлеры Германии (Анхела Меркель) и Австрии (Себастьян Курц).
Аналогичные постановления объявили министры иностранных дел Великобритании, Голландии, Дании, Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции.
Напомним, ранее Евросоюз выступил с ультиматумом в адрес президента Николаса Мадуро. Ему предлагалось организовать досрочные выборы главы государства.
В противном случае они грозились признать временным президентом его оппонента Хуана Гуайдо, что в конечном итоге и произошло.
Комментарии