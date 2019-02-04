Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Совместными усилиями полицейские, пограничное управление ФСБ и Локтевское общество охотников и рыболовов провели операцию по выявлению и задержанию браконьеров, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, пять человек, в том числе, одна женщина произвели незаконный отстрел диких животных в Локтевском районе.
Правоохранители остановили и досмотрели УАЗ, на котором передвигались подозреваемые.
В прицепе обнаружили снегоход, а под ним – туши убитых зверей. Ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивается в 360 тысяч рублей.
Орудия преступления, включая средства передвижения и пять единиц зарегистрированного оружия, изъяты.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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