Сотрудник ФСБ на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта "Цифровая экономика" предложил применять российскую криптографию для связи пятого поколения, сообщают "Ведомости" со ссылкой на слова одного из участников.
Использованием отечественной шифровки на 5G автор идеи не ограничился и предложил переоборудовать базовые станции, полностью заменив иностранное оборудование.
При этом участники подчеркивают, что это было лишь предложение для обсуждения, а не обязательное к исполнению указание.
Отметим, что криптографические алгоритмы используются для авторизации владельцев сим-карт.
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