Российскую пару туристов задержали накануне в Малайзии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Star.
Внимание стражей правопорядка 27-летний мужчина и 28-летняя женщина привлекли, устроив "представление" в городе Куала-Лумпур.
На видеозаписи, опубликованной на видеохостинге YouTube, видно, как молодой человек практически "жонглирует" маленьким ребенком.
Турист держал малыша за ноги, размахивал им и подбрасывал в воздух. Известно, что задержанные россияне прибыли в Малайзию 1 февраля через Таиланд.
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