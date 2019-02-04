Официальный дилер Volvo в России ООО "Вольво Карс" объявила о добровольном отзыве 1937 машин для обновления программного обеспечения модуля связи, сообщает Росстандарт.
Речь идет о моделях S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, проданных с 2017 года.
Выявленное отклонение может внести изменения работу систем, зависящих от подключаемых услуг, например, Volvo On Call.
Также возможно влияние на системы поддержки водителя. В худшем случае это может привести к сбою при передаче информации в центр экстренной помощи после ДТП.
Владельцам машин, попадающих под отзыв, разошлют соответствующую информацию о необходимости провести отладку модуля связи в ближайшем сервисном центре. Работы проводятся бесплатно.
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