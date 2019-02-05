Посещение представления цирка-шапито в южском Доме культуры закончилось для двухлетней девочки рваными ранами лица, сообщает ГУ МВД России по Ивановской области.
Инцидент случился уже после выступления артистов и дрессировщиков, когда за отдельную плату местным жителям давали возможность сфотографироваться с цирковыми животными.
Для фото на память родители ребенка выбрали казалось бы безобидную обезьянку.
Но когда малышку усадили рядом с животным, оно неожиданно схватило лапами голову девочки и несколько раз укусило ее за лицо.
По факту нападения правоохранительные органы проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
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