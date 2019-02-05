Народный артист России, композитор Вячеслав Овчинников умер вечером 4 февраля, сообщает ТАСС. Ему было 82 года.
Вячеслав Овчинников запомнился широкому кругу любителей советского кинематографа своей превосходной музыкой к фильмам.
Именно его композиции звучали в произведениях Андрея Тарковского "Иваново детство" и "Андрей Рублев".
Вячеслав Овчинников сочинил музыкальное сопровождение и многих других картин.
В их числе "Борис Годунов", "Война и мир", "Дворянское гнездо", "Земля", "Иваново детство" и "Они сражались за Родину".
С его пера сходили поэмы, симфонии, симфонические сюиты и увертюры, которые исполняли известные музыканты. Среди них были Владимир Ашкенази, Эмиль Гилельс, Леонид Коган, Давид и Игорь Ойстрахи.
Комментарии