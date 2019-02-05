Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 4 февраля отправил в отставку главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова, сообщает пресс-служба городской администрации.
Последней каплей, переполнившей терпение градоначальника, стала трехметровая сосулька над аркой на Тамбовской улице. Впрочем, не только она.
Увиденного во время внепланового объезда территории района хватило на целую тираду.
Это и плохая уборка улиц от снега и наледи, и гололедица, а как следствием – очереди в травмпункты.
Еще одной неприятной неожиданностью для губернатора стал состав оперативного штаба районной администрации в воскресенье. Его составили уборщица и сотрудник прокуратуры.
"Главы районов отвечают за все, — подчеркнул Александр Беглов. — Мы должны работать в экстремальных ситуациях, без выходных"
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