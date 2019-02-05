Ученые проследили, как будет меняться цвет океана в течение ХХI века и выяснили, что больше половины его площади приобретет иные оттенки, сообщает naked-science.ru со ссылкой на публикацию Nature Communications.
Исследователи разработали модель, которая имитирует рост и взаимодействие различных видов фитопланктона или водорослей.
На ее основе они проследили, как себя будут вести влияющие на цвет воды микроорганизмы при повышении температуры, что в условиях глобального потепления неизбежно.
По результатам моделирования установлено, что к 2100 году свыше 50% океана изменит свой цвет.
Синие субтропики приобретут еще более насыщенный синий цвет, а зеленые его части у экватора и полюсов станут еще интенсивнее.
Ведущий автор исследования, сотрудник Массачусетского технологического института Стефани Дуткевич уверен, что это может повлечь за собой и другие масштабные перемены.
"Различные типы фитопланктона поглощают свет по-разному, и, если изменение климата смещает одно сообщество фитопланктона в другое, это изменит и типы их пищевых сетей", — аргументирует ученый.
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