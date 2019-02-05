Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей 2018 года, сообщает autonews.ru со ссылкой на сведения оператора систем безопасности для машин "Цезарь Сателлит".
Ожидаемо рейтинг возглавили наиболее распространенные в России ВАЗы. Их было объявлено в розыск 5693. В ТОП-3 популярности у угонщиков вошли также Toyota (2746 угонов) и Hyundai (1905).
Среди отдельных моделей безоговорочным лидером спроса у любителей прокатиться на чужом транспорте стал Hyundai Solaris. 1249 владельцев не обнаружили его там, где оставили.
Второе место у Kia Rio с 969 похищениями. Замыкает тройку "Жигули" — ВАЗ-2107 (730 угонов).
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