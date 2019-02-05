5 февраля наступил год Желтого Земляного Кабана (Свиньи) по лунному календарю.
Нередко его называют "китайским", поскольку эта традиция распространилась по Азии именно из Поднебесной.
Во многих странах региона он считается государственным праздником. Его с радостью отмечают представителей разнообразных национальностей и конфессий.
В Китае же этот, один из наиболее почитаемых праздников. На улицах Пекина и других городов КНР в этот день запускаются фейерверки. Люди танцуют и веселятся, отгоняя злых духов и встречая наступление года Кабана.
Согласно древним преданиям, шумное веселье отпугивает Няня — монстра, который крадет еду, животных и даже детей. Отмечают праздник 15 дней. Все это время люди поздравляют друг друга, ходят в гости и зажигают цветные гирлянды.
Год Свиньи завершает 12-летний цикл восточного календаря. Поэтому принято считать, что он вбирает в себя все факторы, содержащихся в предыдущих 11 циклах. Кабан уступит место следующему знаку уже 24 января 2020 года.
Комментарии