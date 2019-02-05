Режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программы "Бесогон" возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами, пишут "Известия".
Карбышев погиб в концлагере в результате пыток, во время которых его поливали на морозе из шлангов ледяной водой. В 2013 году в одной из сценок Comedy Woman юмористки пошутили о "замерзшем духе" генерала.
"Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое – на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?" – задался вопросом Михалков.
Он подчеркнул, что Карбышев был фантастической личностью и примером стойкости, с которого "некоторым" следует брать пример.
Комментарии
оказывается, Михалков внимательно смотрит их выступления
прально всё сказал........
Овцы пустоголовые и есть!
Шутка так себе, прямо скажем, но от Михалкова я такого не ожидала. Вроде бы интеллигентный человек(((((