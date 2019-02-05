Росстат в сообщении на своем сайте объяснил, с чем связано недавнее заявление о рекордном росте ВВП в России.
Ранее Росстат заявил, что в 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3%, что выше прогнозов Минэкономразвития и Центробанка. Кроме того, этот показатель стал рекордным с 2012 года, когда экономика выросла на 3,7%.
В своем объяснении ведомство сообщило, что при расчетах опиралось на предварительную оценку основных макроэкономических показателей и статистические данные о результатах деятельности организаций за год, а также использовало данные об исполнении консолидированного бюджета России, оценку платежного баланса и индексы внешней торговли и другую информацию.
Также отмечается, что в 2018 году по отношению к 2017 году во всех отраслях, кроме отрасли "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", отмечен рост индекса физического объема добавленной стоимости.
Наибольшее влияние на рост индекса физического объема ВВП оказали отрасли "Добыча полезных ископаемых", "Торговля оптовая и розничная", "Транспортировка и хранение" и "Строительство".
При этом отмечается, что на рост ВПП значительно повлиял опережающий рост экспорта (106,3%) над импортом (103,8%).
Также отмечается, что структура использования ВВП в 2018 году определялась благоприятной внешней конъюнктурой экспорта, что привело к увеличению доли чистого экспорта товаров и услуг в структуре ВВП относительно 2017 года на 4,6%.
В конце января Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП по итогам года с 1,8 до 2% во многом благодаря подъему в строительной отрасли. Центробанк прогнозировал прирост ВВП на уровне 1,5-2%. По оценке Росстата, в прошлом году валовой внутренний продукт в строительстве вырос на 4,7%. Более высокие темпы роста наблюдались только в финансовой и страховой сфере (6,3%), а также работе гостиниц и предприятий общественного питания (6,1%).
Комментарии
За счет роста цен.
о на рост ВПП значительно повлиял опережающий рост экспорта (106,3%) над импортом (103,8%)
то есть все на продажу за рубеж несмотря на санкции....
кто генерирует такие провокационные новости?
все-таки не зря освободили от таможенных пошлин товары, вывозимые из Российской Федерации и полученные (произведенные) при осуществлении деятельности по добыче углеводородного сырья...
вон оно как ВВП поперло )))
че.опять рост. стабильность
Дык, эта - руководителя поменяли разве не для роста?!
Халва, халва, халва....
Мантра эпохи Путина (с)
Объяснение простое - Росстат в прошлом году передали в подчинение Минэкономразвития. Теперь все показатели экономического развития попрут вперёд и вверх. Удивительно, что они только на 2,3% вырастили экономику, значит есть ещё куда расти
И добыча полезных ископаемых и нещадное аырубание лесов России-матушки ,приводит к увеличению оптовой торговли сырьевыми ресурсами ,где транспортировка и хранение есть сопутствующий процесс.