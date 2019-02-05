Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту" заявил, что бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича объявили в розыск за растрату 34 миллиардов рублей.
По установленной следствием информации, летом 2017 года, находясь на посту председателя правления банка, Данкевич вступил в сговор с неизвестными следствию руководителями компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс", являвшихся заемщиками "Открытия".
Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в одну тысячу рублей.
Отмечается, что Данкевич, располагая знаниями о реальной стоимости облигаций (менее половины от их номинала), дал распоряжение об их покупке по полной стоимости. В результате "01 Групп" получила за них более 34 миллиардов рублей и досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в "Открытии".
По словам Краснова, следственно-оперативные действия проводятся совместно с Федеральной службой безопасности.
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В жизни всегда есть место открытию... Вот тебе бабушка и КВН..?