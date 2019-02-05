Вице-председатель фракции Европейской народной партии Европарламента Сандра Калниете заявила, что Россию больше нельзя считать стратегическим партнером, сообщает РИА "Новости".
По словам Калниете, такое решение будет оправдано в условиях непризнания Евросоюзом присоединения Крыма к России и развязанной Москвой кампании дезинформации и кибератак против европейских стран.
"ЕС должен послать ясный сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся. Устаревшее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией также должно быть пересмотрено. И любые будущие рамки отношений ЕС – Россия должны основываться на полном уважении международного права и принципов ОБСЕ", – отметила она.
Свою позицию депутат выразила в докладе, который теперь предстоит одобрить Европарламенту.
Комментарии
Один депутатишко, тем более из прибалтики, не есть весь европарламент.
Вот почему "женщины-политики" самые агрессивные?
Да потому, что мужик дома гоняет, вот они и выплёскивают агрессию.)))))