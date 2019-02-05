Сенатор Арашуков согласился есть тюремную еду из-за безысходности

Сенатор Рауф Арашуков, задержанный вместе с отцом за крупное хищение топлива и по подозрению в двух убийствах, начал питаться в СИЗО, хотя ранее заявлял, что делать этого не будет, пишут "Известия".
Ранее Рауф Арашуков отказался есть тюремную еду и заявил, что будет питаться передачами. Однако пока родственники и друзья продукты в СИЗО не передавали.
Кроме того, сенатор не может купить еду в тюремном магазине, поскольку на его личном счету нет денег.
В итоге Арашуков был вынужден начать пить чай и есть первое, которые бесплатно предлагают в СИЗО.
При этом, как отмечается, отец сенатора Рауль Арашуков условиями содержания в СИЗО "Лефортово" доволен. Ему не только нравится тюремная еда, но и возможность много гулять и читать.
Рауль Арашуков, его сын Рауф Арашуков и пятеро их подельников были арестованы по подозрению в организации преступного сообщества, и мошенничества в особо крупном размере. Ущерб от хищения газа у ПАО "Газпром" преступной группировкой оценивается более чем в 30 миллиардов рублей. Кроме того, сенатор Арашуков обвиняется в убийстве двоих человек и давлении на свидетеля.
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