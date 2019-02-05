Жителей Барнаула предупреждают об отключении светофоров на двух перекрестках в центре города.
"В связи с проведением плановых ремонтных работ 5 февраля будут отключены светофорные объекты на следующих участках улично-дорожной сети города: пересечение проспекта Ленина с улицей Союза Республик (с 09:00 до 12:00); пересечение проспекта Социалистического с улицей Молодежной (с 13:00 до 16:30)", — сообщили в городской администрации.
Участникам дорожного движения необходимо соблюдать предписания дорожных знаков.
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