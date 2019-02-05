Федеральный бюджет выделит до 2022 года 2,1 миллиарда рублей на туристический кластер "Каракольские озера" в Горном Алтае, передает "Интерфакс".
Как следует из постановления федерального правительства, средства в размере 2 миллиарда 108,7 миллиона рублей планируется направить на создание обеспечивающей инфраструктуры туркластера.
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В 2019 году на эти цели республика получит 703,7 миллиона рублей субсидий на реализацию инвестиционного проекта, в 2020 году – 450 миллионов, а в 2021 году – 955 миллионов.
Комментарии
Остановитесь!
Выделять 2 млрд государственных средств, чтобы частники заработали на туристах, а последние за$рали там природу?
Чтобы там было столпотворение?
Природу убьют быстро.
Дорогу сами частники могут подправить. Взяли бы за правило, каждая машина с туристами чтобы везла по паре мешков крупного гравия до проблемных участков дороги. С учетом того, что машины там ходят каждые 5 минут, за считанные недели бы неплохо засыпали. А больше и не надо.
Забетонируют все и будут деньги сдирать за посмотреть...
Все такие кластеры - это кончиться гибелью самобытной природы горного Алтая! Туристов и людей, желающих ощутить природу не будет, останется только экскурсии.
полилить 2 ляма это прям уухх
КРУТО.
Интересно, а в инвестиционном проекте заложены средства на природоохранные мероприятия или 2,1 млрд руб. для того, чтобы превратить природу в окружающую среду?