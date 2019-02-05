Фото: "Барнаульский автобус"
Региональное управление ФАС приняло решение отменить конкурс на право осуществлять перевозки по маршрутам № 33, № 77, № 121 в Барнауле после жалобы, поданной в ведомство одним из старейших перевозчиков города – компанией "АГАС-Транс".
Спор начался после проигрыша компании в конкурсе на контракт. Пассажироперевозчик со стажем десять лет все это время обслуживал данные маршруты. Однако в августе 2018 года у фирмы закончился договор и мэрия краевой столицы объявила новый конкурс. Претендентов на участие в конкурсе было два – "АГАС" и "Транс-Лайн". Тогда обеим компаниям отказали.
Как отмечают в ФАС, "АГАС-Транс" отказали в участии, потому что у компании был неоплаченный долг в виде 26 копеек, которые фирма не заплатила в фонд ОМС. Повторный конкурс прошел в ноябре и тогда уже заявку "АГАС-Транс" приняли. Однако по итогам конкурса победителем стала компания "Транс-Лайн". Выяснилось, что у этого перевозчика было дополнительное оборудование, включая бегущие строки, автоинформаторы, видеофиксацию дорожной ситуации, в салоне, безналичную оплату проезда.
В итоге под угрозой остаться без работы оказались сотни работников "АГАС-Транс". А руководство компании обратилось в региональное управление ФАС. Заявитель выдвинул несколько аргументов своей правоты. В их числе то, что автобусы "Транс-Лайн", заявленные для участия в конкурсе, сейчас используются на других маршрутах Барнаула (№ 250, 251), а также на маршрутах Бийска, Рубцовска, Омска, Новосибирска. Конкурсная комиссия не передавала акт осмотра транспортных средств в "АГАС-Транс" на подпись, а у самого перевозчика якобы есть задолженность по страховым взносам. Кроме того, отмечается, что конкурсная комиссия не оценивала оборудование "АГАС-Транс".
В мэрии, согласно протоколу УФАС, ответили, что претенденты не обязаны были сообщать сведения о том, как сейчас используются их автобусы. Что касается "Транс-Лайн", то его руководство представило справку из налоговой службы об отсутствии задолженности.
В УФАС постановили жалобу "АГАС-Транс" обоснованной, а итоги конкурса решили в ведомстве аннулировать.
Комментарии
Выйдет ли Агас-Транс победителем решит суд, а не продажная контора УФАС.
Какая "серьезная" организация стоит на страже - "Как отмечают в ФАС, "АГАС-Транс" отказали в участии, потому что у компании был неоплаченный долг в виде 26 копеек"
вот благодетели, с уфас грызутся, и в очередь выстраиваются ради убыточной деятельности
"одним из старейших перевозчиков города – компанией "АГАС-Транс" - в каком же месте они старейшие то?
11:24
- гость -
Это для понту, просто все любят ветеранов!
И вправду идёт лютая грызня за убыточное занятие - пассажироперевозки по Барнаулу. Километров меньше чем в Новосибе, а проезд дороже.