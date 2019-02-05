Информацию о возможных противоправных действиях в отношении девочки прокомментировали в УМВД по Барнаулу.
Напомним, ранее источник сообщил нашей редакции, что наряды полиции получили ориентировку относительно того, что неизвестные усадили в машину ребенка в районе здания №78 по Павловскому тракту.
В управлении МВД по краевой столицы подтвердили, что такие данные действительно поступали.
"Сообщение поступило от прохожих, которым показалось, что в отношении ребенка совершаются противоправные действия. В результате проверки сотрудниками полиции было установлено, что ребенок находился с родителями и никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось", — отметила представитель пресс-службы УМВД.
Комментарии
Аааа. Воспитательный процесс?
Я же писал, что шапку не захотела надевать, или завтракать)))))
если ваш ребенок не хочет ехать и визжит, сопротивляется садясь в машину, оставьте его где стоит и уезжайте, иначе облава будет