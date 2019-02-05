Информацию о возможных противоправных действиях в отношении девочки прокомментировали в УМВД по Барнаулу.
Напомним, ранее источник сообщил нашей редакции, что наряды полиции получили ориентировку относительно того, что неизвестные усадили в машину ребенка в районе здания №78 по Павловскому тракту.
В управлении МВД по краевой столице подтвердили, что такие данные действительно поступали.
"Сообщение поступило от прохожих, которым показалось, что в отношении ребенка совершаются противоправные действия. В результате проверки сотрудниками полиции было установлено, что ребенок находился с родителями, и никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось", – отметила представитель пресс-службы УМВД.
Комментарии
Аааа. Воспитательный процесс?
Я же писал, что шапку не захотела надевать, или завтракать)))))
если ваш ребенок не хочет ехать и визжит, сопротивляется садясь в машину, оставьте его где стоит и уезжайте, иначе облава будет
Лучше перебдеть, чем недобдеть...
Нет, ну в принципе правильно все сделали... А если бы не родители? Недавно сайт разглядывал Лиза Алерт, блин, молодые и пропали совсем недавно, и давно есть и много. Короче не досмотрел. Тяжко.
а если бы нашелся герой, что уложил бы "похитителей" мордой в снег