Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 4 февраля подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя правительства, министра финансов Владимира Притупова по собственному желанию. Один из самых авторитетных министров команды Карлина и Томенко, отвечавший за весь экономический блок, освобождается с занимаемой должности с 11 февраля. Он переходит на работу в аппарат правительства РФ под крыло Дмитрия Медведева.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 5 февраля Владимир Притупов находится в отпуске.
Временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края, министра финансов с 12 февраля до официального согласования Минфином РФ назначен заместитель министра финансов Данил Ситников. Про него известно, что родился в 1976 году в Барнауле. В Минфине работает с 1999 года, в должности заместителя министра – с июля 2015 года. Кандидат экономических наук.
Что касается Владимира Притупова, то он был одним из самых авторитетных вице-премьеров, как в правительстве Александра Карлина, так и у Виктора Томенко. Родился в 1974 году. В 1996 году окончил Алтайский государственный университет, экономический факультет, по специальности "Менеджмент".
Работать в администрации края начал с должности ведущего экономиста в 1995 году, впоследствии занимал должность заместителя начальника отдела внутреннего долга комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.
С марта 1999 году – начальник отдела внутреннего долга комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике, с ноября 2001 года – заместитель председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. В феврале 2002 назначен председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алтайского края.
В апреле 2007 года назначен заместителем главы Администрации края. С декабря 2007 – заместитель губернатора Алтайского края. С 1 января 2017 года назначен заместителем председателя правительства Алтайского края, министром финансов Алтайского края.
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