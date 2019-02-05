Японский журналист Ама Куон, опубликовавший в Japan Business Press статью о важности передачи территорий, заявил, что острова Курильской гряды станут идеальным местом для ракет США, пишет Nation News.
В материале отмечается, что ракеты, размещенные на Курильских островах, помогут защитить мир от Северной Кореи.
"Если Япония получит четыре северных острова и разместит там военные базы (в том числе и с американскими ракетами), то это будет означать, что Россия предоставит США наиболее подходящее место для защиты от северокорейских баллистических ракет", – считает Ама Куон.
Также он написал, что Москва из соображений собственной безопасности вряд ли согласится на такие условия. Он отметил, американские ракеты могут заблокировать Владивосток и выход России в Охотское море.
Ранее ВЦИОМ провел опрос о мирном договоре с Японией. Согласно его результатам, 90% жителей Курильских островов высказались против передачи Японии спорных территорий.
Комментарии
КНДР никому не угрожает и не развязала ни одной войны. А кто защитит мир от США, вот вопрос?
ВЦИОМ провел опрос о мирном договоре с Японией. Согласно его результатам, 90% жителей Курильских островов высказались против передачи Японии спорных территорий.
10% врагов народа надо выселить в Чечню, Рамадан знает как с ними обращаться.
13:01
- гость -
надо выселить в Чечню, Рамадан знает как с ними обращаться.
И как же, расскажи?
А российский журналист Вася Пупкин написал что в случае передачи о. Хоккайдо России, он будет идеальным местом для размещения российских ракет для защиты Дальнего Востока от агрессии США.
вассалы так и стремятся лизнуть хозяина. Весь мир в их понимании - Ниппон и США
Весь мир в их понимании - Ниппон и США
Ну так то - да, только Китай забыли.
5.02.2019 12:58
- гость -
" А кто защитит мир от США, вот вопрос?"
Интесно у них работает география и физика в полетах ракет! До побережья Сев. Кореи от этих островов 1600 км, А до Южно Сахалинска (РФ) 350 км, до Владивостока 800 км, но ракеты против Кореи?
Наперсточники.
Какой умненький япончик.