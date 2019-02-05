Возгорания автомобилей участились в Алтайском крае в период сильных холодов – только за минувшие сутки в регионе зарегистрировано три подобных пожара.
"Пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение легковых автомобилей в Калманском районе, в городе Рубцовске, и в Барнауле. Напоминаем автовладельцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности", – подчеркивают в ГУ МЧС по региону.
Среди главных причин возгорания автомобилей – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств и неосторожное обращение с огнем. Самая же распространенная ситуация – это короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке двигателя.
Спасатели акцентируют внимание на том, что возгорание может произойти прямо во время движения. Практика показывает, что наиболее эффективными для тушения возгораний в автомобилях являются углекислотные огнетушители.
Для того чтобы избежать пожара от замыкания электропроводки, необходимо регулярно проводить осмотр состояния электрооборудования автомобиля. Чтобы не допустить поджог машины, пожарная охрана рекомендует не оставлять надолго транспортное средство без присмотра, особенно в ночное время.
При морозах автовладельцев просят не отогревать двигатели открытым огнем и производить зарядку аккумуляторной батареи непосредственно в машине.
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