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Томенко поручил снизить некоторые тарифы на вывоз мусора в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Глава региона призвал избежать перекосов в плате за мусор
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал снизить тарифы на вывоз ТКО в наиболее проблемных зонах Алтайского края. Об этом он заявил на совещании в региональном правительстве в понедельник, 4 февраля.

"Виктор Томенко поручил Министерству строительства и ЖКХ и краевому управлению по государственному регулированию цен и тарифов совместно с региональными операторами выработать решение о снижении тарифов на вывоз и утилизацию ТКО в тех зонах, где их уровень превышает средний по краю", – уточнили в пресс-службе краевого правительства.

В региональном правительстве также сообщили, что сейчас готовятся изменения в федеральный закон, которые позволят снизить стоимость услуг по вывозу отходов для населения. В регионе намерены пересмотреть тарифы раньше этих изменений.

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Напомним, с 1 января 2019 года Алтайский край условно разделен на семь зон, в каждой из которых есть региональный оператор по обращению с отходами. Он отвечает за вывоз мусора от всех его образователей (многоэтажки, частный сектор, организации). Для каждой зоны установлен свой тариф.

Итак, плата за вывоз мусора в месяц с человека составляет:

  • 36,74 руб./чел. – для жителей Бийска, Белокурихи, Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Целинного районов с 1 января. 37,59 руб./чел. – с 1 июля (это Бийская зона).
  • 41,93 руб./чел. – для жителей Заринска, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов (Заринская зона).
  • 45,68 руб./чел. – для жителей Новоалтайска, Павловского, Калманского, Косихинского, Ребрихинского, Первомайского, Троицкого, Тальменского районов и ЗАТО Сибирский с 1 января. 46,79 руб./чел. – с 1 июля (Барнаульская зона).
  • 46,63 руб./чел. – для жителей Баевского, Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов (Каменская зона).
  • 67,95 руб./чел. – для жителей Барнаула с 1 января 2019 года, 69,61 руб./чел. с 1 июля (Барнаульская зона).
  • 68,70 руб./чел. – для жителей Алейска, Алейского, Завьяловского, Мамонтовского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов (Алейская зона).
  • 82,44 руб./чел. – для жителей Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорского, Краснощековского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов (Рубцовская зона).
  • 111,43 руб./чел. – для жителей Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов (Славгородская зона).

В каких зонах будет пересмотрен тариф, пока не понятно. Судя по всему речь идет о Славгородской и Рубцовской зонах. Кстати, на необходимости снижения тарифа в Славгородской зоне настаивают депутаты краевого парламента, в том числе и лично спикер АКЗС Александр Романенко.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.02.2019 13:23
- гость -

Вот как такое возможно? Те кто просчитывал тарифы, утверждал их оказались не компетентны? Может тогда их ботинком в копчик надо?

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