Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал снизить тарифы на вывоз ТКО в наиболее проблемных зонах Алтайского края. Об этом он заявил на совещании в региональном правительстве в понедельник, 4 февраля.
"Виктор Томенко поручил Министерству строительства и ЖКХ и краевому управлению по государственному регулированию цен и тарифов совместно с региональными операторами выработать решение о снижении тарифов на вывоз и утилизацию ТКО в тех зонах, где их уровень превышает средний по краю", – уточнили в пресс-службе краевого правительства.
В региональном правительстве также сообщили, что сейчас готовятся изменения в федеральный закон, которые позволят снизить стоимость услуг по вывозу отходов для населения. В регионе намерены пересмотреть тарифы раньше этих изменений.
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Напомним, с 1 января 2019 года Алтайский край условно разделен на семь зон, в каждой из которых есть региональный оператор по обращению с отходами. Он отвечает за вывоз мусора от всех его образователей (многоэтажки, частный сектор, организации). Для каждой зоны установлен свой тариф.
Итак, плата за вывоз мусора в месяц с человека составляет:
- 36,74 руб./чел. – для жителей Бийска, Белокурихи, Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Целинного районов с 1 января. 37,59 руб./чел. – с 1 июля (это Бийская зона).
- 41,93 руб./чел. – для жителей Заринска, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов (Заринская зона).
- 45,68 руб./чел. – для жителей Новоалтайска, Павловского, Калманского, Косихинского, Ребрихинского, Первомайского, Троицкого, Тальменского районов и ЗАТО Сибирский с 1 января. 46,79 руб./чел. – с 1 июля (Барнаульская зона).
- 46,63 руб./чел. – для жителей Баевского, Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов (Каменская зона).
- 67,95 руб./чел. – для жителей Барнаула с 1 января 2019 года, 69,61 руб./чел. с 1 июля (Барнаульская зона).
- 68,70 руб./чел. – для жителей Алейска, Алейского, Завьяловского, Мамонтовского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов (Алейская зона).
- 82,44 руб./чел. – для жителей Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорского, Краснощековского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов (Рубцовская зона).
- 111,43 руб./чел. – для жителей Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов (Славгородская зона).
В каких зонах будет пересмотрен тариф, пока не понятно. Судя по всему речь идет о Славгородской и Рубцовской зонах. Кстати, на необходимости снижения тарифа в Славгородской зоне настаивают депутаты краевого парламента, в том числе и лично спикер АКЗС Александр Романенко.
Комментарии
Вот как такое возможно? Те кто просчитывал тарифы, утверждал их оказались не компетентны? Может тогда их ботинком в копчик надо?