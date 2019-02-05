Фото: "Катунь 24"

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов подробно рассказал, как регион переходит на цифровое вещание, процесс которого полностью завершится к 3 июня 2019 года. Об этом он рассказал журналистам во время специальной пресс-конференции, прошедшей в правительстве края.

По словам министра, 97,7 % населения Алтайского края имеют свободный доступ к цифровому сигналу. При этом 2,3% населения не охвачено цифровым эфирным телевидением, что составляет около 53 тысяч человек. Эти люди живут в 248 населенных пунктах, где нет устойчивого сигнала. В такие населенные пункты зайдут три оператора спутникового телевидения – "НТВ+", "Орион" ("Телекарта") и МТС. Они обеспечат бесплатный доступ ко всем 20 каналам двух мультиплексов, но необходимо будет только заплатить за покупку оборудования для получения сигнала. Это около 4-5 тысяч рублей. По решению губернатора Виктора Томенко, социально-незащищенные слои населения получат компенсацию за покупку данной аппаратуры. Точной цифры по количеству таких "зрителей" Евгений Зрюмов называть не стал, сообщив, что информацией владеют только социальные службы.

Что касается судьбы местных телеканалов, то сейчас данная проблема обсуждается на самом высоком уровне, включая правительство страны. Как и ожидалось, телеканал "Катунь 24" в первом и во втором мультиплексе осуществлять вещание не будет. Планировалось, что после отключения аналогового ТВ, местные каналы могут выходить в третьем мультиплексе, где им предоставят отдельные кнопки, но содержание его будет обходиться государству в 250 миллиардов рублей. В итоге с этой идеей решили повременить.

Как пояснил Евгений Зрюмов, региональное телевидение все же продолжит работу. В правительстве страны решили сделать исключение. Таким образом, после 3 июня, когда во всех населенных пунктах края будет отключено аналоговое вещание, "Катунь 24" продолжит работу. Однако для того, чтобы радоваться местным передачам, жителям региона придется либо переключать кабель антенны, либо покупать приставку с возможностью подключения двух антенн, чтобы принимать сразу два сигнала.

При этом министр Евгений Зрюмов не ответил на вопрос о том, насколько дорого будет для регионального бюджета содержать систему аналогового вещания фактически ради одного телеканала. Он сообщил, что пока ведомство не проводило никаких экономических расчетов в данном вопросе.

Министр призвал жителей быть готовыми к приходу цифрового вещания и купить соответствующее оборудование для его приема заранее, а не ждать 3 июня. Сразу несколько ведомств, включая УФАС, мониторят цены на приставки, чтобы не допустить роста на фоне возникшего спроса.

Ранее же глава ИД "Регион" Ольга Пашаева дала интервью журналу "Broadcasting. Телевидение и радиовещание", в котором она рассказала о том, как региональный канал "Катунь 24" готовится к переходу на цифровое вещание. Госпожа Пашаева пока видит туманным будущее регионального телевидения, но уверена, что в 2019 году они не прекратят свое существование. В качестве решения проблемы директор ИД "Регион" предлагает выделение нескольких часов эфира на федеральном телеканале ОТР.

Отметим, что цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука цифровых телеканалов.

В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3 "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе несколько лет назад, и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата. Второй мультиплекс был запущен официально в конце прошлого года.