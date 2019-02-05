Продажу сигарет лицам младше 100 лет хотят запретить на Гавайях

В США республиканец Ричард Криган предложил запретить продажу сигарет лицам младше ста лет, пишет "Российская газета".
С такой инициативой Криган обратился в законодательное собрание штата Гавайи. "Сигарета считается самым смертоносным артефактом в истории человечества. Государство заинтересовано, так как есть налог на продажу табачных изделий, и в бюджет поступают огромные деньги", – говорится в обращении сторонников здорового образа жизни.
Минимальный возраст предлагается увеличивать постепенно. Ограничения не будут распространяться на электронные сигареты, сигары и жевательный табак. На данный момент продажа сигарет на Гавайях запрещена лицам моложе 21 года.
Комментарии