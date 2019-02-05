Результаты более 80 исследований подросткового буллинга (травли) показали, что в России с издевательствами со стороны одноклассников сталкиваются 27,5% школьников, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов из Института образования ВШЭ.
Отмечается, что в группу риска чаще всего входят дети из семей с "рассогласованным" стилем воспитания (невовлеченность в воспитание со стороны отца и сверхконтроль матери), и семей, в которых ребенка критикуют оба родителя, но не помогают ему решить проблему.
По результатам исследований, большинство детей не рассказывают об издевательствах со стороны сверстников.
Однако при сравнении ответов учителей с ответами школьников выяснилось, что количество учеников, которые сталкиваются с травлей, в пять раз больше, чем кажется педагогам.
Чаще всего об издевательствах сообщают дети, не относящие себя к этническому большинству в группе.
Комментарии
судя по картинке каждый пятый.вы там хоть немного то смотрите что выкладываете.пипец