Во время визита в Объединенные Арабские Эмираты Папа Римский Франциск процитировал Федора Достоевского, назвав его современным писателем, сообщает RT.
В своем выступлении, посвященном межрелигиозному диалогу, Франциск процитировал строчки из романа "Братья Карамазовы".
"Лгущий самому себе и собственною ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим", – сказал понтифик, добавив, что эти строчки принадлежат современному автору.
Эти слова произносит старец Зосима во второй книге романа Достоевского.
Также Франциск призвал все религии и верующих людей "взойти вместе на ковчег", который может "демилитаризовать" сердца людей в ответ гонки вооружений и войны.
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