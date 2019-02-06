Среда, 6 Февраль, 08:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?

Спецпроекты

$ 65,57
€ 74,91
225158
Обь
-12см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Слушай регги и будь добрее: интервью о музыке солнечной Ямайки и смысле дредов

, ИА "Амител"
Накануне дня рождения музыканта Боба Марли мы поговорили с его поклонником, известным музыкантом города Максимом Стрелковским

Во всем мире 6 февраля с самого утра фанаты солнечного стиля регги двигаются под ритмы перкуссии – этнических ударных инструментов, вывешивают флаги Ямайки, поют песни и вспоминают именинника – Боба Марли.


Боб Марли / Фото: Wallhere.com

Благодаря этому человеку появилась целая субкультура – растафарианство, а музыка регги, зародившаяся в 1960-х годах на Ямайке, заиграла в каждой точке земного шара. Накануне в заснеженном Барнауле поклонник Боба Марли Роман Поздняков встретился с гитаристом когда-то знаменитой в городе регги – группы "Эль виенто кредо", одним из создателей Растафарианской церкви в Барнауле* – Максимом Стрелковским.

Корреспондент: Что обозначает название вашей группы и когда она появилась?

Максим Стрелковский: С испанского, дословно "Эль виенто кредо" – это ветер веры. В 2009 году мне понравилась музыка регги, она зацепила меня, я увлекся культурой "Раста". С товарищами мы начали выступать на концертах в Барнауле, я играл на гитаре и перкуссии. (Ряд ударных инструментов, не входящих в состав классической ударной установки. К ним относятся табла, дарбука, тамбурин, бубен, джембе, маракас, конга, бонго и др., – прим. ред.)

Корр.: Расскажи в двух словах о той самой церкви, которая наделала так много шума в 2010 году?

М.С.: В 2010 году была волна хайпа, регги было в моде, постоянно проводились концерты в Тассе, проходили квартирники и другие вечеринки. Многие попали под влияние Калининградской регги-группы "Комитет охраны тепла", лидером которой являлся первый советский растаман – Сергей "Олди" Белоусов. Широкая аудитория полюбила регги. Оговорюсь, что никакой церкви фактически не было. Был юридический адрес в Барнауле для регистрации Растафарианской церкви и идея создать некий маяк, чтобы встретить людей, которые серьезно относятся к культуре Растафари (религиозное движение, сторонников которого называют растаманами. Основа растафарианства – любовь к ближнему и отказ от образа жизни западного общества, которое растаманы называют "Вавилон", – прим. ред.), хотелось больше полемики и знакомств.

Доходило до курьезов – мне писала девушка из Москвы, о том, что она хочет приехать и крестить у нас своего ребенка. Я улыбнулся и ответил, что крестят в православном храме. Однако мне встречались и серьезные ребята, которые имели растафарианские взгляды. Конкретного места расположения церкви не было – была компания людей с общими интересами, а собирались мы везде.

Корр.: Со временем тема Растафари забылась? А что осталось спустя десять лет?

М.С.: Да на самом деле растаманом никто из нашей музыкальной группы себя никогда не считал. Был интерес к культуре и религии, интересовались жизнью Боба Марли, слушали его песни. Сейчас у многих есть повседневная работа, но костяк коллектива остался, и мы продолжаем играть регги, только реже. В конце осени был концерт под названием "Мы из Джа" – было много слушателей, любителей регги. Следующий концерт планируется на начало весны.

Корр.: Боб Марли говорил: "Деньги не могут купить жизнь" и "Мудрость лучше, чем серебро или золото". Что ты можешь сказать об этом?

М.С.: Абсолютно согласен! Деньги не могут быть на первом месте. Творческая линия идет параллельно бизнесу, я не собираюсь забрасывать регги. На данный момент есть много материала, который мы не успели отыграть, отрепетировать, поэтому хочется продолжать… Богатство не в деньгах.

"Сама по себе эта музыка добрая"

Максим Стрелковский / фото из архива героя

Корр.: Согласишься ли ты с именинником, который неоднократно говорил, что у музыки есть сила?

М.С.: Однозначно есть сила. Музыка – это вибрация, она воздействует непосредственно на твое состояние. Текст – на ум, а сама музыка – на состояние. Сложно представить, что под музыку регги кто-то причинил бы кому-то боль. Сама по себе эта музыка добрая. Ты расслабляешься, успокаиваешься, ритм акцентируется на слабую долю и совпадает с ритмом сердца.

Корр.: Когда Боба Марли похоронили, то в склепе оставили футбольный мяч и гитару, что ты думаешь по этому поводу, зачем это было сделано?

М.С.: Считаю, что это символ для тех, кто остался в живых. Если от этого кому-то станет хорошо, можете оставить возле моей могилы, что угодно. (улыбается)

Корр.: Насколько важна внешняя оболочка? Ведь вы носили дреды, банданы и шапки цвета флага Ямайки, или это прост антураж?

М.С.: С одной стороны, это опознавательная система. С другой стороны, дреды с древних времен заплетаются в знак обета, когда даешь обещание богу. Я знаю людей, которые плели дреды в знак каких-то обетов. О твоих обещаниях дреды постоянно напоминают, когда ты ловишь на себе взгляды людей. У меня были дреды, сейчас их нет, но я хочу плестись.

Ямайские флаги – это антураж, барабан также не важен, но важен ритм, который захватит тебя. Барабаны – это как играть в шахматы. Можно молча играть, но все равно идет коммуникация. Вместо разговора можно взять в руки барабан и войти в ритм. Ты можешь быть без дредов и без флага, но прочувствовать музыку регги.

Корр.:  Могу ли я назвать себя растаманом, если днем буду работать на серьезной работе, а вечером слушать регги?

М.С.: Растаман – это мировоззрение, это вера. Для тех, кто не разбирается – человек с дредами или любитель музыки регги – это растаман. На самом деле растаман – это человек, который проповедует растафарианство.

Корр.: Что можешь посоветовать тем, кто еще не знаком с музыкой регги? Почему ее нужно слушать?

М.С.: Под музыку регги злого текста не напишешь – это добрая музыка. Если ты пришел с работы злой и усталый – тебе это точно поможет! Эта музыка обладает силой, посмотрите хотя бы видеоролик "Ребенок успокаивается под песню Боба Марли" и вам все станет понятно! Не будь Боба Марли, регги бы слушали только на Ямайке. Не у всех где-то в офисе есть этнический барабан, и дреды вы заплетать не обязаны, но ритм этой музыки точно совпадет с ритмом вашего сердца. Слушайте регги и будьте добрее.

 Сэр Боб Марли (англ. Sir Bob Marley; полное имя Роберт Неста Марли, англ. Robert Nesta Marley; 6 февраля 1945, Найн-Майлс – 11 мая 1981, Майами) – ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор. Несмотря на то, что со времени его смерти прошло много лет, Боб Марли до сих пор является самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его международному успеху регги приобрел широкую популярность за пределами Ямайки. Боб Марли был одним из виднейших сторонников панафриканизма, а после 1966 года – также правоверным растаманом; многие последователи этого движения даже считают Марли пророком.

* Растафарианство: религиозное движение. Название берет от императора Эфиопии Рас Тафари Маконнена, которого последователи Растафарианства считают воплощением бога. Также порой они называют бога Джа – в переводе "природа всего сущего". Суть религии Растафарианства – любовь к ближнему и жизнь по законам любви к ближнему. Отвергают принципы западного общества, считая, что оно живет по закону "каждый за себя".

 

 


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
08:41
Названы самые большие страхи российских пользователей Сети 0
08:28
Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство 0
08:16
Сразу две коммунальные аварии произошли в Барнауле, перекрыты дороги 3
08:09
Как россияне будут отдыхать на 23 февраля в 2019 году 3
07:50
Слушай регги и будь добрее: интервью о музыке солнечной Ямайки и смысле дредов 0
07:34
Прокуратура нашла нарушения в декларациях 16 депутатов Рубцовска 0
07:25
Крутое сочетание: горячий мексиканский суп от Софи для сибирских морозов 0
07:12
Обязательная маркировка товаров: что это такое и какие товары промаркируют в 2019 году 1
07:03
Усадьбу в березовой роще и по соседству с рекой продают на Алтае за 18 млн руб. 1
07:01
Экскурсии для глухих: как в России подружить социальное и предпринимательство 0
06:48
Сотрудников двух предприятий на Алтае увольняют на фоне финансового кризиса 3
06:32
Как в Аксиньин день предсказывали цену на хлеб 0
06:23
Фотографии реального жилья в Северной Корее 7
06:14
Терпимый мороз вернется в Алтайский край после холодной ночи 6 февраля 0
06:01
Вне зоны доступа: на Алтае возьмутся за проблему отсутствия интернета и связи 2
05:51
Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла 1
04:45
Российских боевых роботов научат самостоятельно применять оружие 1
03:16
Житель Кузбасса держал на цепи сына, избивал и учил его жизни 1
02:41
Максим Галкин соорудил "бобслейную трассу" у своего замка в Подмосковье 0
01:27
Российские ученые выявили мутацию, заставляющую кожу быстро стареть 0
00:14
Ученые изучили состав "кирпичиков жизни" у далекой звезды 0
23:48
Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова 0
23:23
Российская армия вскоре может отказаться от оружия калибра 5,45 мм 1
23:12
Кадыров подарил отцу Хабиба Нурмагомедова новый внедорожник Mercedes 3
22:51
Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев 2
22:31
Путина просят отпустить мужчину, арестованного за "изнасилование по интернету" 0
22:17
Российские пенсионеры массово покидают страну 1
21:53
Медведев пообещал разобраться с Беларусью из-за цен на лифты 0
21:43
Ученые зафиксировали смещение магнитного полюса Земли в сторону Сибири 1
21:31
Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" снизился в два раза 0
20:51
Украинку в новом паспорте "выдали" замуж за саму себя 0
20:34
Порошенко пообещал направить корабли с добровольцами в Керченский пролив 0
20:11
Сенатор Пушков назвал "сильный довод" против передачи Курил Японии 0
19:49
Сообщения о "минировании" объектов в Москве поступили с иностранных IP-адресов 3
19:28
Росстат впервые опубликовал данные о доле малого и среднего бизнеса в экономике 0
19:08
Коротко о главном: ледниковый период, похороны в кредит и тарифы на мусор
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 февраля
18:45
Шойгу рассказал, какими ракетами Россия ответит на выход США из ДРСМД 4
18:31
Безрезультатный поиск пропавшего в Барнауле студента привел к статье "убийство" 0
18:13
Автор хита "Белые розы" пожаловался на нищенскую пенсию в 8 тысяч рублей 5
17:50
Тротуар в Горно-Алтайске "похоронили" под снегом 0
17:38
Дети в Екатеринбурге помогли полицейским раскрыть преступление 0
17:24
Министр Кобылкин призвал не политизировать мусорную реформу 3
17:12
Почти 50 зданий проверяют в Москве и области после звонков о минировании 0
17:03
Кокорин написал открытое письмо ко всем, в котором признал ошибки 1
16:48
Мужчина на Алтае получил условный срок за изнасилование 12-летней давности 5
16:34
Россиян ждет сокращенный рабочий день перед 23 февраля, который перенесли на май 6
16:23
Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Алтайском крае 0
16:12
Митинг против увольнения работников проблемных предприятий пройдет в Рубцовске 0
16:01
Подробности тройного ДТП в Барнауле: пострадали двое 2
15:49
Депутат предложил ввести в школах уроки отцовства, чтобы "мальчики понимали" 9

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.