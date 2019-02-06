Во всем мире 6 февраля с самого утра фанаты солнечного стиля регги двигаются под ритмы перкуссии – этнических ударных инструментов, вывешивают флаги Ямайки, поют песни и вспоминают именинника – Боба Марли.



Боб Марли / Фото: Wallhere.com

Благодаря этому человеку появилась целая субкультура – растафарианство, а музыка регги, зародившаяся в 1960-х годах на Ямайке, заиграла в каждой точке земного шара. Накануне в заснеженном Барнауле поклонник Боба Марли Роман Поздняков встретился с гитаристом когда-то знаменитой в городе регги – группы "Эль виенто кредо", одним из создателей Растафарианской церкви в Барнауле* – Максимом Стрелковским.

Корреспондент: Что обозначает название вашей группы и когда она появилась?

Максим Стрелковский: С испанского, дословно "Эль виенто кредо" – это ветер веры. В 2009 году мне понравилась музыка регги, она зацепила меня, я увлекся культурой "Раста". С товарищами мы начали выступать на концертах в Барнауле, я играл на гитаре и перкуссии. (Ряд ударных инструментов, не входящих в состав классической ударной установки. К ним относятся табла, дарбука, тамбурин, бубен, джембе, маракас, конга, бонго и др., – прим. ред.)

Корр.: Расскажи в двух словах о той самой церкви, которая наделала так много шума в 2010 году?

М.С.: В 2010 году была волна хайпа, регги было в моде, постоянно проводились концерты в Тассе, проходили квартирники и другие вечеринки. Многие попали под влияние Калининградской регги-группы "Комитет охраны тепла", лидером которой являлся первый советский растаман – Сергей "Олди" Белоусов. Широкая аудитория полюбила регги. Оговорюсь, что никакой церкви фактически не было. Был юридический адрес в Барнауле для регистрации Растафарианской церкви и идея создать некий маяк, чтобы встретить людей, которые серьезно относятся к культуре Растафари (религиозное движение, сторонников которого называют растаманами. Основа растафарианства – любовь к ближнему и отказ от образа жизни западного общества, которое растаманы называют "Вавилон", – прим. ред.), хотелось больше полемики и знакомств.

Доходило до курьезов – мне писала девушка из Москвы, о том, что она хочет приехать и крестить у нас своего ребенка. Я улыбнулся и ответил, что крестят в православном храме. Однако мне встречались и серьезные ребята, которые имели растафарианские взгляды. Конкретного места расположения церкви не было – была компания людей с общими интересами, а собирались мы везде.

Корр.: Со временем тема Растафари забылась? А что осталось спустя десять лет?

М.С.: Да на самом деле растаманом никто из нашей музыкальной группы себя никогда не считал. Был интерес к культуре и религии, интересовались жизнью Боба Марли, слушали его песни. Сейчас у многих есть повседневная работа, но костяк коллектива остался, и мы продолжаем играть регги, только реже. В конце осени был концерт под названием "Мы из Джа" – было много слушателей, любителей регги. Следующий концерт планируется на начало весны.

Корр.: Боб Марли говорил: "Деньги не могут купить жизнь" и "Мудрость лучше, чем серебро или золото". Что ты можешь сказать об этом?

М.С.: Абсолютно согласен! Деньги не могут быть на первом месте. Творческая линия идет параллельно бизнесу, я не собираюсь забрасывать регги. На данный момент есть много материала, который мы не успели отыграть, отрепетировать, поэтому хочется продолжать… Богатство не в деньгах.

"Сама по себе эта музыка добрая"

Максим Стрелковский / фото из архива героя

Корр.: Согласишься ли ты с именинником, который неоднократно говорил, что у музыки есть сила?

М.С.: Однозначно есть сила. Музыка – это вибрация, она воздействует непосредственно на твое состояние. Текст – на ум, а сама музыка – на состояние. Сложно представить, что под музыку регги кто-то причинил бы кому-то боль. Сама по себе эта музыка добрая. Ты расслабляешься, успокаиваешься, ритм акцентируется на слабую долю и совпадает с ритмом сердца.

Корр.: Когда Боба Марли похоронили, то в склепе оставили футбольный мяч и гитару, что ты думаешь по этому поводу, зачем это было сделано?

М.С.: Считаю, что это символ для тех, кто остался в живых. Если от этого кому-то станет хорошо, можете оставить возле моей могилы, что угодно. (улыбается)

Корр.: Насколько важна внешняя оболочка? Ведь вы носили дреды, банданы и шапки цвета флага Ямайки, или это прост антураж?

М.С.: С одной стороны, это опознавательная система. С другой стороны, дреды с древних времен заплетаются в знак обета, когда даешь обещание богу. Я знаю людей, которые плели дреды в знак каких-то обетов. О твоих обещаниях дреды постоянно напоминают, когда ты ловишь на себе взгляды людей. У меня были дреды, сейчас их нет, но я хочу плестись.

Ямайские флаги – это антураж, барабан также не важен, но важен ритм, который захватит тебя. Барабаны – это как играть в шахматы. Можно молча играть, но все равно идет коммуникация. Вместо разговора можно взять в руки барабан и войти в ритм. Ты можешь быть без дредов и без флага, но прочувствовать музыку регги.

Корр.: Могу ли я назвать себя растаманом, если днем буду работать на серьезной работе, а вечером слушать регги?

М.С.: Растаман – это мировоззрение, это вера. Для тех, кто не разбирается – человек с дредами или любитель музыки регги – это растаман. На самом деле растаман – это человек, который проповедует растафарианство.

Корр.: Что можешь посоветовать тем, кто еще не знаком с музыкой регги? Почему ее нужно слушать?

М.С.: Под музыку регги злого текста не напишешь – это добрая музыка. Если ты пришел с работы злой и усталый – тебе это точно поможет! Эта музыка обладает силой, посмотрите хотя бы видеоролик "Ребенок успокаивается под песню Боба Марли" и вам все станет понятно! Не будь Боба Марли, регги бы слушали только на Ямайке. Не у всех где-то в офисе есть этнический барабан, и дреды вы заплетать не обязаны, но ритм этой музыки точно совпадет с ритмом вашего сердца. Слушайте регги и будьте добрее.

Сэр Боб Марли (англ. Sir Bob Marley; полное имя Роберт Неста Марли, англ. Robert Nesta Marley; 6 февраля 1945, Найн-Майлс – 11 мая 1981, Майами) – ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор. Несмотря на то, что со времени его смерти прошло много лет, Боб Марли до сих пор является самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его международному успеху регги приобрел широкую популярность за пределами Ямайки. Боб Марли был одним из виднейших сторонников панафриканизма, а после 1966 года – также правоверным растаманом; многие последователи этого движения даже считают Марли пророком.

* Растафарианство: религиозное движение. Название берет от императора Эфиопии Рас Тафари Маконнена, которого последователи Растафарианства считают воплощением бога. Также порой они называют бога Джа – в переводе "природа всего сущего". Суть религии Растафарианства – любовь к ближнему и жизнь по законам любви к ближнему. Отвергают принципы западного общества, считая, что оно живет по закону "каждый за себя".