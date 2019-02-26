Фонд "Облака" организует в Барнауле благотворительный форум "Новый взгляд – 2019". Он продлится два дня – 23 и 24 марта 2019 года. В рамках форума гостям будут представлены благотворительные программы, которые реализуются в городе и Алтайском крае, а также организовано бесплатное обучение лидеров и сотрудников некоммерческих организаций.

Форум "Новый взгляд" создан для того, чтобы сформировать в обществе новое представление о благотворительности, а также открыть единую площадку для диалога между общественными организациями и социально ответственными гражданами и предпринимателями.

Впервые "Новый взгляд" прошел в 2018 году. Вместе с фондом "Облака" соорганизатором мероприятия выступало агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic.

Тогда в первый день форума 50 бизнесменов, успешно ведущих коммерческую деятельность на Алтае, собрались на одной из площадок форума, чтобы получить полное представление о существующих и реально работающих благотворительных программах помощи в крае. Для них выступили 14 ведущих общественных благотворительных организаций. Среди них – АРОО "Мать и дитя", социальный приют "Успех", хоспис "Светодар", паллиативные палаты Городской детской больницы № 2, АКОО "Доброе Сердце", "Матери против наркотиков" (г. Новоалтайск), краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко", Краевой детский туберкулезный санаторий, фонд "Я смогу", фонд "Облака" и другие.

Во второй день представители более 60 НКО прошли обучение на двух площадках, в рамках которых прошло 11 семинаров. Полезные для организаций презентации показали 12 спикеров, среди которых были представители СМИ, Ресурсного центра для некоммерческих организаций Алтайского края и даже спикеры из брендингового агентства Punk You Brands.

В этом году фонд "Облака" решил изменить формат мероприятия, пригласив не только представителей бизнес-сообщества, но и простых горожан. Как показывает практика, большую помощь некоммерческим организациям оказывают именно частные благотворители.

"Наша цель – показать людям, как много в городе неравнодушных организаций, которые совершают добрые дела. Они работают с детьми-сиротами, детьми и взрослыми с инвалидностью, паллиативными больными и детьми с онкологическими заболеваниями, малоимущими и многодетными семьями, бездомными людьми. Важно, чтобы все НКО были открытыми для людей, тогда им будут доверять. Только в ситуации доверия у общества исчезнут сомнения – помогать или нет. И будет решаться другой вопрос – кому помогать", – поделилась директор фонда "Облака" Джамиля Семененко.

В этом году оргкомитет форума подготовил не менее яркий список экспертов, которые расскажут о лучших технологиях и инструментах развития благотворительности. Джамиля Семененко, как региональный эксперт некоммерческой сферы, расскажет о лучших технологиях регионального фандрайзинга.

Участие в форуме бесплатное.

Количество мест ограничено – форум может принять только 50 человек. О месте проведения и способе регистрации для участия в форуме будет сообщено позднее.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр-т Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

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