Столкновение трех автомобилей произошло 5 февраля в Барнауле в районе Потока, сообщил порталу Amic.ru наш читатель через специальную функцию "Мобильный репортер".
По словам очевидца, авария случилась на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской Дивизии.
На видео с места событий запечатлено, что один из автомобилей врезался в дорожный знак. Официальной информации о пострадавших в результате ДТП нет.
На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели.
Комментарии
массовое это больше одной что ли? ))
авария с участием трех автомобилей и тд, где ваша редкация?
Начали демонтаж старых огромных уродливых знаков. Скоро поставят ультра модные 35*35.
P.S. Давно пара убрать эти огромные знаки с дороги, а то рекламные банеры загораживают.