Жителя Хабарского района Алтайского края приговорили к сроку в колонии за истязание гражданской жены, которая скончалась от полученных травм.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчине помимо истязания инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, нарушение неприкосновенности жилища и оскорбление представителя власти.
В данный момент установлено, что мужчина, проживая со своей гражданской супругой в одном из сел Хабарского района, неоднократно истязал ее.
"Понимая, что сожительница в материальном плане зависит от него, он жестоко избивал женщину, в том числе используя различные предметы. В январе 2018 года при совместном распитии спиртного мужчина нанес гражданской супруге множественные телесные повреждения, используя в качестве орудия два деревянных полена. Спустя сутки от полученных травм потерпевшая скончалась", – констатируют в СКР.
Помимо этого, ранее, осенью 2017 года, обвиняемый незаконно проник в дом односельчанина, а через месяц при попытке сбежать из помещения дежурной части отдела полиции, куда был доставлен за совершение административного правонарушения, оскорбил представителя власти.
До этого злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности. На этот раз суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.
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