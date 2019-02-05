Стал известен средний уровень зарплат московских врачей и учителей

Жители Москвы в 2018 году получали в среднем за месяц 80,88 тысячи рублей, сообщает RT со ссылкой на данные Мосгорстата за период с января по ноябрь 2018 года.
В ведомстве уточнили, что указанный уровень зарплат на 11,7% превышает показатели за аналогичный период 2017 года.
Больше всего зарплаты росли в сферах, относящихся к здравоохранению и предоставлению социальных услуг: в среднем они увеличились до 83,59 тысячи рублей – рост на 27,7%.
Выше оклады стали и у сотрудников образования – 86,14 тысячи рублей в среднем (рост на 22,2%).
Специалисты в области информации и связи стали зарабатывать на 21,7% больше: их зарплаты выросли до среднего значения в 118,9 тысячи.
Комментарии
А почему московские учителя и врачи получают больше в разы, чем по стране?
Походу выгоднее жить в стране Москва, чем в стране Россия.
Зачем новости москвы жителям страный алтай ?
Да и наверное Московские учителя воспитывают "цвет нации" надежду мира. А во всей остальной стране так "посредственности". 🤔😆Лучше бы не озвучивал зарплаты, зачем людей злить😒Ведь все одинаковую работу выполняют что в столице, что в провинции.
в стране мАсква живут видимо особые врачи и учителя, а в гетто АК нижайшая посредственность, которая только умываться сама научилась?
в москве за звание московский врач доплачивают до 25 тыс руб
Москва это капитолий, живущий за счет остальных дистриктов- областей. И самый тяжелый для жизни это Алтайский.
Масква это Масква, всё остальное Замкадье, с нищими замкадышами