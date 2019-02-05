Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести уроки отцовства для старшеклассников, сообщает агентство новостей "Москва".
По мнению Чернышова, подобное нововведение в учебном процессе поможет подросткам лучше подготовиться к взрослой жизни.
"Нужно проводить уроки отцовства, чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов", – заметил депутат, отметив полезность таких занятий.
Устраивать их стоит среди учащихся старших классов.
Кроме того, как отметил депутат, в школы нужно приглашать врачей, чтобы они просвещали молодежь по вопросам здоровья и возможных проблем с ним. Консультации можно было бы проводить так же, как и занятия по профориентации, подчеркнул Чернышов.
Комментарии
Уроки "как содержать государство и баб"
на этом месте разум собирает вещи и двигается в сторону выходы из Госдумы
памперсы менять будут?
введите уроки как не брать кредиты
Дураков не сеют ....
>>Нужно проводить уроки отцовства, чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов
А после того, как они это поймут, 90% всех парней наверняка скажут: "А ну их нафиг, этих детей!.. Одни проблемы с ними".
А занятия практическими будут?)) Ну там ребеночка на пару часов понянчить, или говорильней все ограничится?