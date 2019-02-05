День защитника Отечества в 2019 году придется на субботу, но зато 22 февраля россияне смогут уйти с работы домой на час раньше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
"Выходной по случаю Дня защитника Отечества переносится с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. В связи с этим дополнительных выходных дней в феврале не будет. Тем не менее для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, сокращается на один час", – рассказал Шкловец.
Ближайшие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта. В мае можно будет отпраздновать День весны и труда с 1 по 5 число. С 9 по 12 мая будут выходные в связи с Днем Победы. В ноябре по случаю Дня народного единства россияне смогут отдыхать со 2 по 4 ноября.
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