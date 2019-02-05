Жители Горно-Алтайска продолжают жаловаться на то, как в республиканской столице почистили улицу Ленина, сообщает служба новостей "FM-Продакшн".
Так, горожане прислали фото, на котором видно, что пешеходная часть завалена снегом после того, как рядом со зданием №47 была очищена дорога.
Напомним, что ранее местные жители уже акцентировали внимание на этой проблеме, которая, судя по всему, остается нерешенной.
Сообщить о том, на какие еще проблемы нужно обратить внимание местным властям, можно в "Жалобной книге" службы новостей "FM-Продакшн". Сообщения принимают по номеру WhatsApp 8-923-649-96-41, 8-923-649-96-41.
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