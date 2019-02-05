Автомобиль "скорой помощи" сбил молодого мужчину на пешеходном переходе в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе в районе здания №52В на Павловском тракте.
Известно, что за рулем автомобиля скорой находился мужчина 1951 года рождения, который допустил наезд на горожанина 1992 года рождения.
В результате аварии пешеход был доставлен в медицинское учреждения для оказании помощи. По данному факту проводится проверка.
Комментарии
У водилы наверное процент от пациентов. Одного до нормы не хватало)